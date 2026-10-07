В Подмосковье отметили Всемирный день охраны мест обитания

Всемирный день охраны мест обитания отмечается 6 октября. К этой дате министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов напомнил о планах увеличить долю особо охраняемых природных территорий в регионе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всемирный день охраны мест обитания учредили в 1979 году. Он призван напомнить о важности сохранения ценных экосистем и мест обитания растений и животных.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов назвал создание особо охраняемых природных территорий самым действенным инструментом сохранения местообитаний. Сейчас их суммарная площадь в Подмосковье составляет около 284 тыс. гектаров — свыше 6% территории региона. Министр отметил, что это хороший показатель для одного из самых густонаселенных регионов России.

«Однако мы будем работать над тем, чтобы на ООПТ приходилось не менее 13 процентов площади региона, как рекомендуют специалисты. В этом случае нам удастся сохранить достаточно охраняемых местообитаний для поддержания популяций», — отметил Тихон Фирсов.

В рамках Всемирного дня охраны мест обитания природоохранные организации и экологические сообщества по всему миру проводят тематические мероприятия. Они привлекают внимание к сохранению природных богатств и созданию условий для защиты уникальных местообитаний, которых с каждым годом становится меньше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.