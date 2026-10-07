Депутаты «Новых людей» вошли в руководство и профильные комитеты Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы на первом заседании восьмого созыва избрали Льва Закирова от фракции «Новые люди» заместителем председателя и определили состав профильных комитетов, сообщает пресс-служба аппарата фракции «Новые люди» в Московской областной думе.

На первом заседании Мособлдумы восьмого созыва депутаты сформировали руководство регионального парламента и состав профильных комитетов. Лев Закиров от фракции «Новые люди» избран заместителем председателя. В руководстве представлены все фракции Мособлдумы.

«Принимаемые решения должны учитывать разные точки зрения, а заместители председателя — обеспечивать эту связь между политическими силами и руководством думы. Каждый из избранных имеет за плечами серьезный опыт работы — и в региональном парламенте, и «на земле»», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Лев Закиров также вошел в комитет по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Он продолжит работу над вопросами имущественных отношений, использования природных ресурсов и экологической повестки Московской области.

Алексей Пылев вошел в комитет по строительной политике, жилищно-коммунальному хозяйству, транспортно-дорожному комплексу и энергетике. Его направление включает строительство, ЖКХ, развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, энергетику Подмосковья.

Депутаты фракции будут работать в профильных комитетах, рассматривать законодательные инициативы и взаимодействовать с жителями. Фракция продолжит продвигать предложения и добиваться решений по вопросам, влияющим на качество жизни в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.