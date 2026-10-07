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Два самолета столкнулись в аэропорту Лос-Анджелеса

Самолеты канадской и американской авиакомпаний столкнулись на летном поле в аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния), сообщает ТАСС .

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (20:30 мск).

Отмечается, что самолет авиакомпании] Delta Air Lines, выполнявший рейс 7, выруливал перед вылетом, когда законцовка его левого крыла задела горизонтальный стабилизатор самолета авиакомпании Air Canada, выполнявшего рейс 785.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в международном аэропорту Волгограда произошел инцидент с блокировкой пассажиров в зоне досмотра, едва не сорвавший вылет десяткам людей.

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