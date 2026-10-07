Подмосковное управление ФАС возбудило дело против ООО «Авто.Ру»

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Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении ООО «Авто.Ру» по признакам нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стало обращение заявителя. Он сообщил, что получил на электронную почту письмо с рекламой услуг сервиса подбора автомобилей.

По итогам рассмотрения обращения управление выявило признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на ее получение.

Если ведомство установит вину ООО «Авто.Ру», компании грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

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