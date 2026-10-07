Бизнес Подмосковья получил поручительства на сумму более 3,6 млрд руб

Московский областной гарантийный фонд с начала 2026 года предоставил предпринимателям региона поручительства на сумму свыше 3,6 млрд рублей. Это позволило бизнесу привлечь 8,4 млрд рублей заемных средств, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

С начала 2026 года поддержку Московского областного гарантийного фонда получили 263 субъекта малого и среднего предпринимательства.

«Суммарно бизнесу было выдано 329 поручительств на общую сумму более 3,6 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 8,4 млрд рублей заемных средств», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди получателей поддержки — компания «Мореман», поставщик судового оборудования и запасных частей для комплектовки, ремонта и обслуживания судов, яхтинга, спорта и отдыха на воде. Благодаря поручительству фонда компания привлекла 75 млн рублей кредитных средств. Их направят на развитие собственного производства, оплату товаров по импортным контрактам, транспортировку, таможенное оформление и другие операционные расходы.

Предприниматели Подмосковья могут получить поручительство фонда, если для привлечения кредита не хватает залогового обеспечения. Заемные средства можно направить на развитие бизнеса, в том числе покупку оборудования, расширение производственных мощностей и другие стратегические задачи.

Подробнее о получении поручительств — на сайте Московского областного гарантийного фонда: https://mosreg-garant.ru/ru.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.