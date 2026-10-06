23 гражданина Индии спасли с горящего танкера в Черном море

Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке беспилотных катеров у побережья Черного моря, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Экипаж в составе 23 граждан Индии спасен. По предварительной информации, никто не пострадал.

Отмечается, что сейчас в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти.

«Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером», — отметили в министерстве.

Там отметили, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно.

Ранее в акватории Черного моря произошло возгорание танкера. Об этом ранее в своем Telegram-канале сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

По его словам, происшествие случилось вблизи Сочи. В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса временно закрыты.

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