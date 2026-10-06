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На улицу Ростова вернули знаменитую скульптуру женской груди

Общество

В Ростове знаменитую скульптуру женской груди вернули на прежнее место, сообщает Telegram-канал «Новости Ростова».

Это скульптура завода братьев Костевых. На ней изображена мужская рука, которая прикрывает женскую грудь. Ее создали после поездки в Амстердам, где увидели похожую.

Раньше она находилась у офиса Костевых на Буденновском, а сейчас ее установили на Красноармейской.

Ранее в одном из скверов Череповца появились китайские колонны. Жители восхитились архитектурными формами, но удивились их появлению.

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