На улицу Ростова вернули знаменитую скульптуру женской груди
В Ростове знаменитую скульптуру женской груди вернули на прежнее место, сообщает Telegram-канал «Новости Ростова».
Это скульптура завода братьев Костевых. На ней изображена мужская рука, которая прикрывает женскую грудь. Ее создали после поездки в Амстердам, где увидели похожую.
Раньше она находилась у офиса Костевых на Буденновском, а сейчас ее установили на Красноармейской.
Ранее в одном из скверов Череповца появились китайские колонны. Жители восхитились архитектурными формами, но удивились их появлению.
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