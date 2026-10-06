Шохин: компромисс с Минфином по налогу на сверхдоходы еще не найден

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что компромисс с Минфином по введению налога на сверхдоходы пока нельзя считать окончательным. По его словам, параметры новой меры еще предстоит согласовать при подготовке законопроекта ко второму чтению, сообщает «Коммерсант» .

Шохин отметил, что бизнес понимает необходимость увеличения доходов бюджета и готов участвовать в поиске соответствующих решений. При этом, по его мнению, налоговые изменения не должны снижать инвестиционную активность компаний. РСПП также выступает против налогообложения доходов, которые компании получают в результате естественного восстановления рынка после периода нестабильности.

В конце сентября Минфин внес в правительство пакет законопроектов, предусматривающий, в частности, введение для отдельных добывающих предприятий налога в размере 30% от сверхдохода. Его предлагается рассчитывать с учетом роста мировых цен на твердые полезные ископаемые относительно уровня 2025 года.

РСПП раскритиковал инициативу, указав на возможный ретроспективный характер налога. В частности, база для расчета платежа за 2027 год будет определяться с учетом показателей уже завершившегося 2026 года. По мнению союза, компании не могли заранее учитывать такую налоговую нагрузку при принятии инвестиционных решений.

В Минфине ранее заявляли, что ведомство учло часть опасений бизнеса. Однако РСПП настаивает на дальнейшем обсуждении механизма налога. По оценке Минфина, новая мера должна принести бюджету около 683 млрд рублей в 2027–2029 годах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.