Шохин: компромисс с Минфином по налогу на сверхдоходы еще не найден
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что компромисс с Минфином по введению налога на сверхдоходы пока нельзя считать окончательным. По его словам, параметры новой меры еще предстоит согласовать при подготовке законопроекта ко второму чтению, сообщает «Коммерсант».
Шохин отметил, что бизнес понимает необходимость увеличения доходов бюджета и готов участвовать в поиске соответствующих решений. При этом, по его мнению, налоговые изменения не должны снижать инвестиционную активность компаний. РСПП также выступает против налогообложения доходов, которые компании получают в результате естественного восстановления рынка после периода нестабильности.
В конце сентября Минфин внес в правительство пакет законопроектов, предусматривающий, в частности, введение для отдельных добывающих предприятий налога в размере 30% от сверхдохода. Его предлагается рассчитывать с учетом роста мировых цен на твердые полезные ископаемые относительно уровня 2025 года.
РСПП раскритиковал инициативу, указав на возможный ретроспективный характер налога. В частности, база для расчета платежа за 2027 год будет определяться с учетом показателей уже завершившегося 2026 года. По мнению союза, компании не могли заранее учитывать такую налоговую нагрузку при принятии инвестиционных решений.
В Минфине ранее заявляли, что ведомство учло часть опасений бизнеса. Однако РСПП настаивает на дальнейшем обсуждении механизма налога. По оценке Минфина, новая мера должна принести бюджету около 683 млрд рублей в 2027–2029 годах.
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