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Минпромторг: рухнувший под Коломной самолет не был полностью импортозамещенным

Минпромторг России сообщил, что рухнувший под Коломной самолет Sukhoi Superjet являлся собственностью одной из гражданских компаний, пишет РИА Новости .

Предварительно установлено, что потерпевший крушение Sukhoi Superjet совершал перегоночный рейс. По данным Минпромторга, воздушное судно не было полностью импортозамещенным.

По факту крушения самолета Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В МЧС РФ заявили, что среди населения Подмосковья в результате авиакатастрофы никто не пострадал. Самолет рухнул под Коломной 12 июля.