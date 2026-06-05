«Только что убил человека греха»: пасынок зарезал актера Джеймса Хэнди в США

Как пишет Los Angeles Times, конфликт между ними закончился трагически. Пасынок, по информации следователей, ударил Хэнди ножом в грудь. Трагедия произошла во дворе дома.

По словам соседей, ссору они не слышали, но на место ЧП вскоре прибыли полицейские и скорая помощь. Медики нашли Хэнди без сознания и доставили в ближайшую больницу. Актер умер в медучреждении.

После нападения на отчима Гледхилл бродил по району, а затем подошел к полицейским и признался. По одной из версий он сказал: «Я — сын человеческий, я только что убил человека греха».

Мужчину задержали. Суд назначил ему залог в 2 млн долларов. Полиция выясняет мотивы и обстоятельства убийства, в том числе возможную связь с семейными разногласиями и психическим состоянием Гледхилла.

Джеймс Хэнди начал актерскую карьеру в 1970‑е годы. Он регулярно появлялся в кино и на телевидении. Он известен зрителям по картинам «Топ Ган: Мэверик», «Логан», «К‑911» и «Джуманджи», а также снимался в эпизодах сериалов «Касл», «Ищейка», «Мыслить как преступник» и «CSI: Место преступления». Коллеги и поклонники отмечают доброжелательность Хэнди и его профессионализм.

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