Аренда или покупка земли: что выгоднее и почему

Аренда земельного участка в ряде случаев может оказаться выгоднее покупки, особенно если речь идет о государственной земле, сообщила РИАМО юрист Оксана Артемова.

«В некоторых ситуациях аренда земельного участка бывает более выгодна, чем собственность. Например, когда нужен доступ к крупной государственной земле без огромных единоразовых затрат. Покупка земли у государства требует единовременной выплаты выкупной цены. Эта цена часто равна кадастровой стоимости или проценту от нее. Но вся сумма нужна сразу», — рассказала Артемова.

Она добавила, что при аренде землю не нужно сразу выкупать за большие деньги. Вместо этого человек или компания платит сравнительно небольшую сумму по частям — каждый месяц или год. Часто такие платежи оказываются даже ниже, чем налог, который платит собственник земли. Поэтому аренда позволяет пользоваться участком без крупных затрат сразу.

«Кроме того, если у вас на земельном участке уже стоит здание, то арендатор земельного участка имеет исключительное право на заключение нового договора аренды без торгов. То есть у него гарантированно есть преимущественное право, если он является добросовестным арендатором», — отметила юрист.

Артемова резюмировала, что также арендатор не платит налог — 1,5% от кадастровой стоимости в год. То есть здесь тоже есть выгода, поскольку налог платит собственник.

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