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сегодня в 16:24

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения Sukhoi Superjet в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Коломне, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Лайнер потерпел крушение в районе деревни Апраксино в Коломне Подмосковья.

Исполняющий обязанности руководителя управления, следователи и следователи-криминалисты выехали на место ЧП. Они установят обстоятельства произошедшего.

Sukhoi Superjet 100 упал под Коломной днем 12 июля. Самолет пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. Падение произошло при заходе на третий круг. На борту находились три члена экипажа, они погибли.

Самолет потерпел крушение спустя три часа после проведения технического обслуживания. Это был первый полет лайнера после ремонта.