Лайнер Sukhoi Superjet упал в Подмосковье через три часа после техобслуживания
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Упавший в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение спустя три часа после проведения технического обслуживания. Это был первый полет лайнера после ремонта, сообщает Baza.
Перед крушением борт самолета подал сигнал бедствия, его пытались вывести на аварийный круг, однако лайнер упал.
Самолет Sukhoi Superjet летал с 2015 года.
Sukhoi Superjet упал под Коломной днем 12 июля. Самолет пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. Падение произошло при заходе на третий круг. На борту находились три члена экипажа, они погибли.