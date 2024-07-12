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Лайнер Sukhoi Superjet упал в Подмосковье через три часа после техобслуживания

Упавший в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение спустя три часа после проведения технического обслуживания. Это был первый полет лайнера после ремонта, сообщает Baza .

Перед крушением борт самолета подал сигнал бедствия, его пытались вывести на аварийный круг, однако лайнер упал.

Самолет Sukhoi Superjet летал с 2015 года.

Sukhoi Superjet упал под Коломной днем 12 июля. Самолет пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. Падение произошло при заходе на третий круг. На борту находились три члена экипажа, они погибли.