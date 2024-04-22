Суд в столице отправил под арест отца обвиняемого в убийстве байкера в Москве

Замоскворецкий столичный суд заключил под стражу до 18 июня отца Шахина Аббасова - Низами Аббасова - по делу об убийстве байкера в Москве, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Аббасову старшему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

17 апреля Шахин Аббасов нанес смертельные удары ножом Кириллу Ковалеву, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки авто. После нападения на москвича злоумышленник скрылся с места преступления при помощи друзей и родственников, которые позднее тоже стали фигурантами дела об убийстве.

Главного фигуранта уголовного дела об убийстве мотоциклиста Шахина Аббасова также арестовали до 18 июня. Сам обвиняемый утверждает, что не виновен.