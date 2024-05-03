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В США выступили за сотрудничество Москвы и Вашингтона в космосе

В Госдепе США выступили за взаимодействие Москвы и Вашингтона в космосе
Политика

В Госдепе США выступили за взаимодействие Москвы и Вашингтона в космосе, пишет «Известия».

«Важно продолжать сотрудничество, насколько это возможно», — заявила помощница главы госдепа Мэллори Стюарт во время выступления в Центре международных стратегических исследований.

В Центре обсуждался вопрос о якобы размещении РФ оружия в космосе.

Ранее представители Москвы и Пекина предложили поправку к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе, которая была отклонена.