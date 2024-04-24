Совет Безопасности ООН отклонил поправку России и Китая к резолюции США и Японии
Совета Безопасности ООН отклонил поправку России и Китая к американскому и японскому проекту резолюции, призывающую принять оперативные меры по предотвращению размещения оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве, сообщает ТАСС.
Поддержали поправку 7 членов Совбеза ООН, включая РФ и КНР. Выступили против 7 государств, среди которых Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. Воздержалась лишь Швейцария.
Постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что проект резолюции США и Японии о недопущении размещения ядерного оружия в космосе носит политизированный характер и нацелен лишь на углубление раскола среди членов СБ ООН.
Россия приняла решение заветировать в СБ ООН проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.
В МИД РФ отметили, что в ближайшее время Москва внесет собственный проект резолюции. Вашингтон своим проектом о неразмещении ядерного оружия в космосе пытался выйти за рамки существующих соглашений без должной экспертной проработки.
Ранее главы МИД G7 призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания и выразили обеспокоенность отзывом Москвы о ратификации договора о ядерных испытаниях.