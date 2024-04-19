Главы МИД G7 призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания

сегодня в 19:03

Главы МИД G7 призвали Россию сохранить мораторий на ядерные испытания, а также были обеспокоены отзывом Москвы о ратификации договора о ядерных испытаниях, сообщает РИА Новости .

В ходе встречи на итальянском острове Капри были выражены сожаления о ратификации Россией договора.

Представители МИД G7 отметили, что Москве следует соблюдать мораторий на ядерные испытания.

ДВЗЯИ — многосторонний договор, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года. Он помогает предотвратить распространение ядерного оружия во всех его аспектах.