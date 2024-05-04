Свердловскую область накрыли сильные снегопады

В Свердловской области идет сильный снегопад. По данным издания «Ревдинский рабочий», от тяжести снега падают деревья. Есть повреждения автомобилей.

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о введении временных ограничений движения для грузового транспорта на федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург"в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения обильных снежных осадков, образованием гололедицы и ограничением видимости.

В городе начались перебои со связью и электроснабжением.

«Работа энергетиков „Россети Урал“ на Среднем Урале переведена в особый режим. Нарушения электроснабжения клиентов в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском городских округах, а также пригородных населенных пунктах на западе от г. Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе предприятия.