Свердловскую область накрыли сильные снегопады
Фото - © В Свердловской области снегопад валит деревья/Ревдинский рабочий
В Свердловской области сильный снегопад валит деревья, перекрыты некоторые трассы, сообщают местные СМИ.
В Свердловской области идет сильный снегопад. По данным издания «Ревдинский рабочий», от тяжести снега падают деревья. Есть повреждения автомобилей.
Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о введении временных ограничений движения для грузового транспорта на федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург"в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения обильных снежных осадков, образованием гололедицы и ограничением видимости.
В городе начались перебои со связью и электроснабжением.
«Работа энергетиков „Россети Урал“ на Среднем Урале переведена в особый режим. Нарушения электроснабжения клиентов в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском городских округах, а также пригородных населенных пунктах на западе от г. Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе предприятия.