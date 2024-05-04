Нелегальных мигрантов-строителей в Краснодаре могут выдворить из России

Полиция Краснодара обнаружила 59 нелегальных мигрантов-строителей, их могут выдворить из страны, пишет РИА Новости .

Незаконной деятельностью по строительству школы занимались 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.

«Правонарушителям может быть назначено наказание в виде выплаты штрафа с выдворением за пределы страны», — говорится на сайте краевого ГУ МВД.

Проверка проводится и в отношении застройщика, они могут быть причастными к организации незаконной миграции, указано в статье.