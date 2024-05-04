Арестованный в США россиянин Винник признал свою вину
Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины
Гражданин России Александр Винник, находящийся под арестом в США, заключил сделку о признании вины с американской прокуратурой, пишет РИА Новости.
«Он заключил сделку о признании вины», — сказал адвокат Аркадий Бух.
Защита ожидает, что срок заключения будет меньше 10 лет, добавил Бух.
Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции по просьбе Соединенных Штатов. Там его обвиняют в легализации более 4 млрд долларов, которые были получены с помощью отмывания через биржу криптовалют.
Виннику грозит до 50 лет тюрьмы.