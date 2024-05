4 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Международный день пожарных

День пожарных был создан после событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии. Тогда пожар унес жизни пятерых спасателей.

Людей этой профессии объединяют такие качества, как профессионализм, мужество, решительность, самоотверженность. Они спасают не только жизни людей, но и природу от огненной стихии, каждый раз рискуя собой.

Традиционно во многих странах мира в этот день вспоминают пожарных, отдавших свои жизни при спасении других. Проводятся памятные мероприятия, возложения цветов. Считается, что символом праздника является красно-синяя лента. Красный цвет символизирует собой пламя, а синий — воду.

Великая субботa Страстной недели

Последний день перед Пасхой. В это день православные вспоминают телесное погребение Иисуса Христа и сошествие его в ад.

Службы Великой субботы сохранили ряд характерных черт раннехристианского богослужения. Так в канун Пасхи в богослужении прослеживаются как траурные, так и праздничные воскресные черты. По обычаю важнейших постных дней литургия совершается после вечерни. Во время богослужения черные постные облачения под ликующие песнопения меняются на белые.

Также в этот день освещают куличи и крашеные яйца.

Всемирный день борьбы с буллингом

Ежегодно 4 мая во всем мире отмечается День борьбы с буллингом. Праздник на официальном уровне был закреплен в 2012 году по инициативе ООН. Он связан с масштабной проблемой травли, с которой сталкиваются многие дети.

Символом этого дня считаются розовые рубашки и футболки. Надев их люди демонстрируют поддержку Дня борьбы с травлей. Данную проблемы важно и нужно решать, потому что от буллинга страдают школьники и студенты многих стран мира.

Ежегодно в этот день проводятся и организуются различные общественные акции, мероприятия. Людям рассказывают и напоминают про опасность травли, про способы борьбы с ней, а также про то, как распознать, что ребенок подвергся буллингу. Травля детей в школах может привести к необдуманным поступках и даже суициду, поэтому так важно помнить о проблеме и решать ее.

День «Звездных войн»

4 мая отмечается праздник, связанный с легендарной киносагой — День «Звездных войн». Второе название праздника — День Люка Скайуокера.

Официально дату никто не утверждал. Однако праздник имеет интересную историю. Одна из самых знаменитых фраз джедаев в кинокартине звучит «Да пребудет с тобой Сила», а на английском языке она пишется «May the force be with you».

Так, фанаты картины с помощью игры слов и звуков создали фразу, которая и легла в основу праздника «Да пребудет с тобой четвертое мая». После этого, через два года после выхода первого фильма, 4 мая 1979 года, Маргарет Тэтчер избрали премьер-министром Великобритании и поприветствовали фразой «Да пребудет с тобой 4 мая, Мэгги. Поздравляем».

В этот день поклонники «Звездных войн» не только смотрят известную сагу, но и организовывают костюмированные шоу, праздничные мероприятия, связанные с героями фильма.

Именины

Сегодня именины празднуют Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай и Федор.