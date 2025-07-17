сегодня в 14:34

Госдума приняла поправки в КоАП о штрафе за поиск экстремистских материалов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли предложенные поправки, касающиеся введения штрафа до 5 тыс. рублей для граждан за поиск в Сети заведомо экстремистских материалов, сообщает ТАСС .

Поправки были приняты ко второму чтению проекта документа о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

По ним КоАП дополняется статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

Ранее глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскритиковал предложенные поправки к законопроекту об осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности, которые регламентируют введение штрафа за поиск заведомо экстремистских материалов.