Россиянка сломала позвонки на конной прогулке с 12-летними инструкторами

Россиянка Виктория в своем блоге рассказала, что во время конной прогулки ее понесла и сбросила на землю лошадь, врачи диагностировали перелом в позвонках, а конный клуб никак не отреагировал.

Виктория отметила, что они с подругой поехали покататься на лошадях в конный клуб. Их там встретили 12-летние девочки, которые сказали, что взрослые заняты. Сначала девушки сомневались, ехать ли на прогулку, но потому решили, что жаль потраченного на дорогу времени, поэтому отправились в поле.

Во время прогулки местная собака напугала лошадь, и она понесла, скинув всадницу. Девушка упала на бок, сильно ударилась.

«Девчонка, которая была инструктором, просто сказала: „Ну, у нас такое первый раз, ничего страшного“, и ушла», — поделилась Виктория.

Она добавила, что вернулась в конный клуб с подругой пешком. Там их встретили эти же девочки, извинились и предложили приехать покататься еще раз, но бесплатно.

Девушки уехали в травмпункт, где пострадавшей сказали, что у нее закрытый перелом поперечных отростков поясничных позвонков. Лечение займет месяц.

Комментаторы посочувствовали девушке, но предупредили, что даже самая смирная лошадь может понести, испугавшись пакетика и даже просто тени. Если человек не готов к этому, то на конные прогулки отправляться не стоит.

«Тут есть косяк предприятия, и вы в праве наезжать на них. Дети не должны проводить ответственное мероприятие. Но вы тоже должны понимать, что, садясь на лошадь хоть при каком инструкторе, вы дальше двигаетесь лишь на молитвах и собственных силах. Сколько травм я получала верхом — везде мой косяк. Конь испугался, и на пузе поехала за ним — а зачем намотала корду на руку? Конь испугался, и упала на позвоночник, не чувствуя ног, — а почему не держалась и не сгруппировалась при падении? Сломали палец, оттоптав, — а почему ты в сланцах рядом с лошадью? Осознавайте риски, пожалуйста. Безопасная лошадь — это хоббихорсер. Все», — отметила одна из подписчиц.

Пользователи подчеркнули, что конный спорт — один из самых травмоопасных и покататься на лошади — это тоже спорт, а не легкая прогулка.

Некоторые посоветовали все же решить вопрос с клубом, так как его можно наказать за несовершеннолетних инструкторов и отсутствие шлема на прогулке.

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