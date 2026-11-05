Щелковская больница представила управленческие практики на конгрессе

Николай Красиков выступил на сессии «Флагманы регионального здравоохранения». Он рассказал, как стандарты БАЛАНС и СТИМУЛ помогли систематизировать работу Щелковской больницы и сплотить команду.

«Мы прошли сложный путь адаптации и сегодня видим реальный результат. Нам удалось выстроить единую систему, в которой каждый сотрудник видит, как его работа влияет на общие показатели больницы. Мы систематизировали процессы обучения, мотивации, поддержки персонала, коммуникации и логистики. Такой подход повышает вовлеченность команды и гарантирует пациентам стабильно высокий уровень медицинской помощи», — отметил Николай Красиков.

В завершение сессии директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова вручила Щелковской больнице сертификаты, подтверждающие успешное внедрение стандартов. В ближайших планах учреждения — масштабирование этих практик.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.