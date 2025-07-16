В Госдуме раскритиковали поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскритиковал поправки к законопроекту об осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности, которые регламентируют административный штраф за поиск заведомо экстремистских материалов в Сети, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил специалист, сейчас он сам имеет массу вопросов, на которые ответа нет. Согласно правовой системе России, административный кодекс предусматривает санкции за нарушения, которые прописаны в другом законодательстве. Так, чтобы ввести штрафы за поиск, его необходимо сначала запретить.

«Мы не можем, например, штрафовать водителей за агрессивное вождение, пока в правилах дорожного движения не появилось понятие агрессивного вождения. Это правовая природа, это незыблемая конструкция. Поэтому где-то сначала должен быть прописан запрет вводить в поисковых строках название экстремистских материалов с целью умышленного поиска», — заявил Нилов.

Более того, депутат недоумевает, как данный запрет будет реализовываться на практике. В документе содержится ссылка на статью закона об экстремистской деятельности, где подразумеваются материалы, изображения, видеосюжеты, связанные с фашисткой Германией.

Отсюда у специалиста возник вопрос, что будет, если данную информацию ищут в научных целях и как можно получить информацию из открытого доступа и не быть оштрафованным. Также неясно, как будет фиксироваться правонарушение и выписываться штраф. Заключительным неясным вопросом стал перечень из пяти тысяч запрещенных материалов. Депутат недоумевает, как пользователь должен запоминать эти запрещенные позиции.