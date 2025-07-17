МИД Польши обвинил Россию в повреждении польской фабрики в Виннице

По данным украинских СМИ, ночью в городе были слышны взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Заместитель главы областной военной администрации Винницкой области Наталья Заболотная заявила, что был поврежден объект промышленной инфраструктуры. Сикорский между тем отметил, что это якобы российские БПЛА нанесли удар по заводу Barlinek Group.

Ранее польская сторона уже обвиняла Россию в подобном, но все обвинения оказывались несостоятельными. Например, Варшава утверждала, что в конце 2022 года на территорию Польши около границы с Украиной упали якобы российские снаряды, из-за чего погибли два человека. Однако затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что снаряды были украинскими.

А в начале июля этого года на предприятии в селе Березина Житомирской области произошел взрыв, причиной которого было незаконное производство взрывчатых веществ. Это подтвердила украинская прокуратура.