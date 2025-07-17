Григорий Лепс всерьез взялся за здоровье и встал на гвозди ради возлюбленной

62-летний певец Григорий Лепс начал активно следить за своим самочувствием ради своей 19-летней возлюбленной Авроры Кибы. Их отношения стали горячей темой для обсуждения в мире шоу-бизнеса за последние 2 года. Известно, что российский артист перестал употреблять алкоголь, начал ходить в спортзал и встал на гвозди, сообщает kp.ru .

Несмотря на большую разницу в возрасте, пара планирует пожениться. Однако на данный момент свадьбу решили отложить. По информации из разных источников, певец вложил значительную сумму — около 300 млн рублей — в новый бар в Москве, который должен открыться в ближайшее время. Из-за этих финансовых обязательств Григорий и Аврора решили повременить с походом в ЗАГС. Пока возлюбленная учится в Лондоне, певец занимается здоровьем.

Раньше физическая активность Лепса ограничивалась пешими прогулками. В прошлом году он даже поставил личное достижение — прошел 62 км за 8,5 часов. Но на данный момент Лепс расширил программу омоложения необычными методами. Как рассказал телеведущий и бывший участник «Фабрики звезд» Егор Иващенко (Гера Иваще), для поддержания молодости артист практикует стояние на гвоздях.

«У Лепса был запрос на общее омоложение организма. Григорий Викторович сейчас, как и всякий влюбленный мужчина, сияет, но ему наверняка хочется как можно дольше оставаться в хорошей форме для своей молодой возлюбленной», — предположил Иващенко.