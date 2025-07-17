Врач назвал безопасную норму пальмового масла в день

Доктор медицинских наук Олег Медведев в интервью рассказал, что суточная норма пальмового масла не должна превышать 20–22 граммов. Этот продукт содержится во многих пищевых товарах, но его избыток может быть вреден, сообщает Газета.ru .

«Человек может употреблять не более 10% насыщенных жиров от общей калорийности рациона. Пальмовое масло на 50% состоит именно из них. А норма по калорийности рациона у всех своя. Например, при рационе на 2000 ккал потреблять насыщенных жиров следует в количестве не более 20–22 граммов (около 200 ккал)», — пояснил специалист.

Чрезмерное потребление любых жиров, включая пальмовое масло, способно нарушить липидный обмен, повысить риск болезней сердца, сосудов и ожирения.