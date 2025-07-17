Врач назвал безопасную норму пальмового масла в день
Доктор медицинских наук Олег Медведев в интервью рассказал, что суточная норма пальмового масла не должна превышать 20–22 граммов. Этот продукт содержится во многих пищевых товарах, но его избыток может быть вреден, сообщает Газета.ru.
«Человек может употреблять не более 10% насыщенных жиров от общей калорийности рациона. Пальмовое масло на 50% состоит именно из них. А норма по калорийности рациона у всех своя. Например, при рационе на 2000 ккал потреблять насыщенных жиров следует в количестве не более 20–22 граммов (около 200 ккал)», — пояснил специалист.
Чрезмерное потребление любых жиров, включая пальмовое масло, способно нарушить липидный обмен, повысить риск болезней сердца, сосудов и ожирения.