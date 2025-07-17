сегодня в 14:33

Член Общественного совета при ГУФСИН по Московской области принял участие в конференции

Член Общественного совета при ГУФСИН России по Московской области Петр Попов принял участие во Всероссийской конференции «Развитие системы пробации в России. НКО и центры ресоциализации осужденных», организованной Фондом помощи заключенным, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

На мероприятии присутствовали представители государственных структур, некоммерческих организаций и экспертов в области уголовно-исполнительной политики.

В ходе конференции представители общественности и государственных организаций обсудили критерии оценки эффективности пробации, общественный контроль за ее ходом, финансирование некоммерческих организаций, а также о механизм предоставления помещений для создания центров пробации региональными властями.

Как отметили участники, для эффективного решения вопросов трудоустройства и получения образования осужденными, оказания им социальной, юридической, психологической помощи, а также реализации проектов профилактики рецидивной преступности в Российской Федерации необходима консолидация общественных объединений, некоммерческих организаций и органов государственной власти.