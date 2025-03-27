Суд отправил миллиардера Мошковича в СИЗО на 2 месяца
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Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Миллиардер не стал признавать свою вину. Мужчину заключили под стражу, он проведет в СИЗО один месяц и 29 дней.
При этом ранее Мошкович просил отпустить его под залог в 1 млрд рублей. Суд отклонил ходатайство.
Ранее у олигарха нашли гражданство Израиля, потому следствие посчитало, что он может воспользоваться паспортом другой страны, чтобы сбежать из РФ.
26 марта стало известно, что Мошковича задержали. Ему, а также экс-гендиректору «Русагро» Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.