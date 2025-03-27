Суд отправил миллиардера Мошковича в СИЗО на 2 месяца

Миллиардер не стал признавать свою вину. Мужчину заключили под стражу, он проведет в СИЗО один месяц и 29 дней.

При этом ранее Мошкович просил отпустить его под залог в 1 млрд рублей. Суд отклонил ходатайство.

Ранее у олигарха нашли гражданство Израиля, потому следствие посчитало, что он может воспользоваться паспортом другой страны, чтобы сбежать из РФ.

26 марта стало известно, что Мошковича задержали. Ему, а также экс-гендиректору «Русагро» Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.