Названа причина задержания миллиардера из списка Forbes Мошковича в Москве

Бывшего сенатора и создателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича задержали из-за подозрения в захвате активов на более чем 1 млрд рублей, утверждает Mash . По данным канала, это одна из причин поимки миллиардера из списка Forbes.

Мошковича подозревают в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты», заявляет издание. Вероятным сообщником бывшего члена Совфеда может быть экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), говорится в статье.

Вадима Мошковича задержали в Москве 26 марта. В московских и белгородских офисах «Русагро» также проходят обыски, сообщали СМИ.

В 2020 году Forbes оценивал состояние Мошковича в 1,7 миллиарда долларов, в 2024-м — в 2,7 млрд долларов. В прошлом году создатель «Русагро» занимал 55-е место в списке российских миллиардеров, составленном журналом.