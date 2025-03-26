Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан в Москве

В Москве задержан основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович, сообщает SHOT .

По информации канала, в офисах его компании, расположенных в столице и Белгороде, в настоящее время проходят обыски. Ожидается, что Мошкович будет допрошен в ближайшее время.

В 2004 году Мошкович основал «Русагро», который стал одним из крупнейших агрохолдингов в России. В 2006 году он занял пост сенатора от Белгородской области в Совете Федерации.

По данным журнала Forbes, в 2020 году его состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов.