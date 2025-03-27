Мошкович оказался гражданином Израиля с личным Bombardier за миллиарды

У Мошковича нашли израильский паспорт и личный самолет за миллиарды рублей

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович является гражданином Израиля и имеет и частный самолет Bombardier, заявил следователь на суде. Бизнесмена просят отправить в СИЗО до 25 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

Сторона обвинения ходатайствует об аресте Вадима Мошковича и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова. При аргументации своей просьбы следователь заявил, что у Мошковича есть израильский паспорт и личный авиалайнер, в связи с чем бизнесмен может скрыться в другой стране.

«У Мошковича есть самолет Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей», — заявил следователь.

Судя по информации из открытых источников, летом 2024 года новый бизнес-джет Bombardier Global 5500 стоил от 47,9 млн долларов, а его новая модель Global 7500 — до 78 млн долларов. По курсу Центробанка РФ на 27 марта (84,2 рубля за доллар), свежий Bombardier Global 5500 можно было бы приобрести более чем за 4 млрд рублей.

Тем временем адвокаты предложили 1 000 000 000 рублей, чтобы Вадима Мошковича отпустили под залог.

О задержании Мошковича и Басова стало известно 26 марта. После обысков в офисах «Русагро» компания заявляла, что ее руководство «находится на своих рабочих местах».