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Зеленский: Украина не выстоит в случае поддержки РФ со стороны США

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не выстоит в противостоянии с Россией, если администрация США поддержит Москву, сообщает RT со ссылкой на NBC News.

«Если США официально встанут на сторону России, мы не сможем победить. Мы не сможем выстоять», — заявил он.

При этом Зеленский добавил, что для Украины станет «трагедией» поддержка Москвы американским президентом Дональдом Трампом.

Москва и Вашингтон считают, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет брать ответственность за мирное урегулирование конфликта, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.

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