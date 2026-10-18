Зеленский: Украина не выстоит в случае поддержки РФ со стороны США
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не выстоит в противостоянии с Россией, если администрация США поддержит Москву, сообщает RT со ссылкой на NBC News.
«Если США официально встанут на сторону России, мы не сможем победить. Мы не сможем выстоять», — заявил он.
При этом Зеленский добавил, что для Украины станет «трагедией» поддержка Москвы американским президентом Дональдом Трампом.
Москва и Вашингтон считают, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет брать ответственность за мирное урегулирование конфликта, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.
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