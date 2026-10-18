В Дагестане произошло смертельное столкновение двух «Лад»
В Дагестане произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. В результате аварии погиб один человек, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, в Буйнакском районе водитель «ВАЗ-217130» выехал на встречку и врезался в «Приору».
Водитель «Приоры» скончался на месте ДТП. Кроме того, в результате аварии пострадали четыре человека.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в городском округе Кашира произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в которой погибли люди.
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