В центре Москвы столкнулись три машины и мотоцикл

В центре Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла и трех автомобилей, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, водитель каршеринга не пропустил мотоциклиста, который потом врезался в автомобиль каршеринга, а затем в легковые автомобили Hongqi и Toyota, которая ехала по встречке.

Мотоциклиста и его пассажирку госпитализировали. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Ранее в городском округе Кашира произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в которой погибли люди.

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