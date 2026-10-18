В центре Москвы столкнулись три машины и мотоцикл
В центре Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла и трех автомобилей, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, водитель каршеринга не пропустил мотоциклиста, который потом врезался в автомобиль каршеринга, а затем в легковые автомобили Hongqi и Toyota, которая ехала по встречке.
Мотоциклиста и его пассажирку госпитализировали. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.
Ранее в городском округе Кашира произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в которой погибли люди.
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