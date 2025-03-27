Адвокаты предложили 1 000 000 000 рублей на залог для Мошковича

Адвокаты основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича попросили судью освободить их клиента под залог в 1 000 000 000 рублей. В пользу этого решения миллиардер заявил, что он не сможет скрыться, поскольку находится под санкциями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На суде Мошкович настаивал, что невиновен в особо крупном мошенничестве, в котором его обвиняют. Он также высказался против своего ареста, добавив, что при нахождении вне заключения он не сможет сбежать из страны, потому что является подсанкционным лицом.

Следователь ходатайствовал перед Мещанским судом Москвы об аресте Вадим Мошковича. Сторона обвинения также просит заключить в СИЗО бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова.

О задержании Мошковича и Басова стало известно 26 марта. В это время в офисах «Русагро» также проходили обыски. В самом холдинге после задержания Мошковича утверждали, что «руководство компании находится на своих рабочих местах».