«Руководство находится на работе»: в «Русагро» прокомментировали обыски

В офисах «Русагро» прошли обыски, но руководство компании находится «на своих рабочих местах», утверждает пресс-служба сельскохозяйственного и продовольственного холдинга. Там добавили, что компания полностью соблюдает закон и готова сотрудничать с уполномоченными органами.

В своем заявлении «Русагро» подтвердил, что 26 марта силовики пришли с обысками в несколько их офисов. Обыски «никак не связаны» с деятельностью холдинга, утверждает компания.

«Русагро» также заявило о продолжении работы в штатном режиме.

«Руководство компании находится на своих рабочих местах», — добавила пресс-служба.

Основателя «Русагро» и экс-сенатора Вадима Мошковича задержали 26 марта в Москве, сообщали СМИ. По данным журналистов, миллиардер проходит по уголовному делу о мошенничестве. Mash писал, что Мошковича могли задержать по подозрению в причастности к захвату активов на 1 миллиард рублей.

