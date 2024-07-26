Суд арестовал таксиста, устроившего ДТП и стрелявшего в пассажира в Москве

Головинский районный суд Москвы заключил под стражу Максима С., который обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба суда.

Об аресте водителя суд попросили следователи. В доме у мужчины провели обыск и нашли автомат Калашникова и патроны.

Мужчину, выстрелившего в пассажира, возьмут под стражу на два месяца. Там он будет находиться до 25 сентября 2024 года.

Инцидент произошел 25 июля. Во время поездки по Международному шоссе между таксистом и пассажиром завязался конфликт. В результате автомобиль въехал в ограждение. Затем водитель достал травматический пистолет и сделал четыре выстрела в голову клиенту. Потерпевшего доставили в одну из московских больниц.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).