ДТП и стрельба: разозленный таксист напал на клиента в Москве

Таксист врезался в отбойник и выстрелил в голову клиенту во время ссоры в Москве

На Международном шоссе в столице между водителем такси и мужчиной, который сел в салон автомобиля, произошел конфликт, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Во время ссоры таксист врезался в металлическое ограждение, а затем несколько раз выстрелил из травматического пистолета в голову клиента. Пострадавшего доставили в больницу.

Нападавший 1968 года рождения был задержан.

Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств данного инцидента, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по из-за нападения по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).