СК просит арестовать таксиста, который 4 раза выстрелил в голову пассажиру

Следователи просят Головинский районный суд арестовать водителя такси, которого обвиняют в покушении на убийство пассажира, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Инцидент произошел 25 июля 2024 года. Во время езды по московскому Международному шоссе между таксистом и пассажиром завязался конфликт. В результате автомобиль въехал в ограждение.

Затем водитель достал травматический пистолет и сделал четыре выстрела в направлении головы пострадавшего. Потерпевшего доставили в одну из московских больниц.

Сотрудники Следственного комитета изучили записи с видеокамер и предъявили таксисту обвинения. Также в месте, где жил фигурант дела, прошел обыск. В ходе него сотрудники правоохранительных органов нашли автомат Калашникова и патроны. Оружие изъяли.

Следствие просит суд заключить таксиста под стражу.

Ранее сообщалось, что трое мигрантов похитили и избили двух приезжих таксистов. Помимо этого, злоумышленники вымогали деньги за удаление компрометирующих материалов.