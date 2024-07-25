В Подмосковье мигранты похитили таксистов и вымогали у них деньги

Трое мигрантов похитили и избили двух приезжих таксистов, а также вымогали деньги за удаление компромата, сообщает Telegram-канал «Москва сейчас» .

Инцидент произошел в Одинцовском округе. Трое безработных мигрантов похитили двух приезжих водителей такси и с помощью угроз отвезли в один из заброшенных частных домов. Там мужчины избили таксистов, заставили на камеру признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации и затем вымогали 1 млн рублей за удаление компромата.

Похищенные перевели вымогателям часть средств, после чего были отпущены в деревне Таганьково. Пострадавшие обратились в полицию.

В настоящее время правоохранительным органам удалось задержать одного из подозреваемых, поиски еще двух злоумышленников продолжаются.