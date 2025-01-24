Сторож пострадал при атаке БПЛА на Рязанскую область

53-летний сторож получил ранение ноги при атаке вражеских беспилотников на Рязанскую область. Целью врага был нефтезавод в Рязани, сообщает SHOT .

Все украинские беспилотники уничтожила российская система ПВО. Несколько обломков упали на территории нефтебазы и спровоцировали пожар. Тогда же был ранен сторож.

По предварительным данным, для атаки по Рязани ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый». Дальность их полета составляет до 1000 км, боевая часть может весить до 50 кг.

В течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский беспилотник в небе над страной. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 37. Позже стало известно о еще трех уничтоженных БПЛА в Ленинградской области.