Ведущий Привольнов: оставшимся в РФ коллегам известность приносит дискомфорт

Уехавший в Израиль экс-ведущий Первого канала Антон Привольнов считает, что российским коллегам известность приносит лишь дискомфорт.

«Большинство моих коллег, которые сейчас там остаются и работают в России, чувствуют себя, особенно сейчас, очень некомфортно. Они постоянно думают: „Как я выгляжу, не снимает ли меня кто-нибудь“», — сказал бывший телеведущий в интервью YouTube-каналу «НО. Медиа из России».

Привольнов добавил, что популярность приносит переживания и постоянное напряжение. Это крайне негативно сказывается на качестве жизни человека.

Ранее дочь российского поп-короля Филиппа Киркорова Алла-Виктория призналась, что не захотела возвращаться в Россию. Дети популярного певца учатся в частной школе в ОАЭ, а каникулы проводят в Соединенных Штатах.