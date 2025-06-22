Дочь Киркорова призналась, что не захотела возвращаться в Россию

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория призналась, что не захотела возвращаться в Россию и также рассказала о своей поездке в США, сообщают «Страсти» .

Дети певца учатся в частной школе в ОАЭ. Они решили провести каникулы в Штатах.

Возможно, по мнению некоторых СМИ, их решение связано с отцом, который восстанавливается после полученного на сцене ожога. Но в личном блоге Алла-Виктория опровергла такую информацию и написала, что сама захотела отдохнуть в Америке. А в РФ ей делать нечего, так как все ее друзья разъехались.

«Просто в Москве сейчас нет моих друзей, и мне не с кем гулять. Плюс, в Майами есть много того, чего нет в Москве», — считает дочь Киркорова.

Российский певец купил виллу в американском Майами 13 лет назад. Она располагается в престижном районе.