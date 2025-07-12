Тополиный пух может исчезнуть в Московском регионе в ближайшие 10 лет

Тополиный пух может исчезнуть с территории столицы и Московской области в ближайшие десять лет. Это связано с рядом факторов, в том числе замене женских тополей на мужские, сообщает SHOT .

По словам климатологов, в последнее время в столичном регионе становится все меньше тополиного пуха. Специалисты объясняют это изменением климата и заменой женских тополей на мужские. Ведь именно женские деревья производят пух.

Еще на ситуацию повлияли и погодные условия: в июне на территории большинства регионов установилась прохладная погода, что не позволило тополям вовремя сформировать почки и вступить в период активного цветения. Также обильные осадки сбили тополиный пух до его распространения.

Кроме того, массовая посадка тополей была в середине прошлого века. Большинство деревьев уже состарилось и не цветут, так как в городских условиях тополя живут 50–80 лет.