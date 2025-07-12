21-летний боец СВО пропал без вести, как и 2 млн рублей с его счета

21-летний уроженец Сергиева Посада Федор пропал без вести в зоне спецоперации. При этом, по словам его супруги, со счета мужчины исчезли и 2 млн рублей выплат, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

10 апреля друг семьи Александр предложил Федору заключить контракт и вместе отправиться на СВО. При этом он обещал, что мужчину не отправят в зону боевых действий. Федор согласился, но уже 10 мая его все же направили на первое боевое задание.

«Запомни меня таким, если вдруг что-то случится. Я безумно тебя люблю, любил и буду любить», — написал Федор любимой жене и пропал без вести.

Об этом семье сообщил командир части 22 мая. Дело передали в Москву, но больше родственники не получали никакой информации. Перед отправкой на фронт Федор и Александр открыли карты для получения выплат.

Мужчина рассказывал жене, что друг снял все деньги с его счета — 2 млн рублей, а сам не поехал в зону боевых действий. Александр находится под подпиской о невыезде, а семья переживает, что дело закроют без выяснения обстоятельств.