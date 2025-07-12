Ликсутов: производитель нефтегазовых комплектующих стал резидентом ОЭЗ Москвы

Компания «АГВ», занимающаяся производством продукции для нефтегазового сектора, присоединилась к числу резидентов особой экономической зоны Москвы «Алабушево». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению Сергея Собянина город всесторонне поддерживает предприятия стратегических отраслей. Теперь резидентом столичной ОЭЗ стала компания, разрабатывающая высокотехнологичные комплектующие для нефтегазовой промышленности. Этот статус дает доступ к различным льготам, включая налоговые преференции.

«Новый резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ планирует запустить импортозамещающее производство компонентов для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей. Инвестиции в проект, благодаря которому будет создано около 140 новых высокотехнологичных рабочих мест, превысят 1,3 млрд рублей», — сказал Ликсутов.

Компания, ставшая новым резидентом ОЭЗ, уже более 10 лет присутствует на российском рынке как разработчик и производитель ключевых компонентов для компрессорного оборудования: клапанов, поршневых колец, штоков и поршней. Ее продукция подходит как для отечественной, так и для импортной техники.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, производство высокотехнологичных комплектующих для нефтегазовой отрасли разместится на площадке ОЭЗ «Алабушево», где активно развивается современная промышленная инфраструктура. Компания займет 4 тыс. кв. м в промышленном технопарке, первая очередь которого была введена в эксплуатацию в прошлом году.

«Производственные мощности составят до 20 тыс. деталей в год. Запуск производства запланирован на конец 2026 года», — добавил Гарбузов.

На территории «Алабушево» предприятие будет изготавливать инновационные изделия с применением композитных материалов и передовых технологий, таких как алмазно-графитовое покрытие. Эти решения повышают надежность и срок службы оборудования, работающего в условиях экстремальных нагрузок и температур.

Один из основателей компании АГВ Никита Лебедев пояснил, что нефтегазовая отрасль — одна из самых технологичных в экономике России. Компания с 2008 года занимается импортозамещением и обеспечением рынка отечественной продукцией. За эти годы она наработала компетенции, позволяющие конкурировать с зарубежными производителями и предлагать решения, соответствующие международным стандартам.

«Постоянно растущий спрос на качественную отечественную продукцию требует расширения производственных мощностей и внедрения современных технологий, чтобы не только удовлетворить запросы рынка, но и укрепить технологический суверенитет страны. Открытие новой производственной площадки в ОЭЗ „Технополис Москва“ позволит компании не только в 3-4 раза увеличить объемы выпускаемой продукции, но и существенно расширить ассортимент, а также обеспечить необходимую технологическую базу для выхода компании на экспорт», — сказал Лебедев.

Генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев подчеркнул, что статус резидента предоставляет компании значительные налоговые льготы, включая нулевые ставки на земельный, имущественный и транспортный налоги, освобождение от НДС, а также сниженную до 2% ставку налога на прибыль (вместо 25%) и режим свободной таможенной зоны. По его словам, эти преференции помогут предприятию направить больше средств на развитие научно-промышленного потенциала.