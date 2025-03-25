«Стоял на парапете и махал»: мужчина свалился на Ленинградский проспект и погиб

В Москве мужчина упал с парапета на Ленинградский проспект и погиб

В Москве мужчина рухнул с парапета тоннеля на Ленинградский проспект. Очевидцы утверждают, что перед падением он стоял на парапете и размахивал руками, сообщает «МК: срочные новости» .

Происшествие случилось вблизи станции метро «Динамо». В результате падения мужчина погиб.

Личность погибшего пока неизвестна. Прочие обстоятельства и подробности случившегося выясняются.

Ранее в Москве произошло парное падение из окна 11 этажа. Несчастье случилось с молодыми мужчиной и женщиной, которые состояли в любовных отношениях. При падении девушке удалось выжить, но ее избранник погиб. По данным СМИ, перед парным падением погибший принял наркотики.