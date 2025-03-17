Любили друг друга: появились подробности парного падения с 11 этажа в Москве

SHOT: погибший при парном падении с 11 этажа в Москве принял наркотики

Парень и девушка, выпавшие из окна 11 этажа в Москве, состояли в любовных отношениях. До падения молодой человек употребил наркотики, сообщает SHOT .

В результате случившегося парень погиб. По данным СМИ, погибший — 20-летний Андрей. Он находился в состоянии наркотического опьянения.

Возлюбленная молодого человека выпала из окна вслед за ним. Ей удалось выжить, врачи госпитализировали пострадавшую в Боткинскую больницу. Девушка находится в тяжелом состоянии.

По информации прессы, парное падение из окна произошло в жилом доме на улице Клязьминская.

На днях в Москве выпал из окна 11-летний мальчик, который оказался сыном бывшего вице-президента Федерации каратэ России Данияла Буганова. Перед падением ребенок поругался с родственницей.