Любили друг друга: появились подробности парного падения с 11 этажа в Москве
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Парень и девушка, выпавшие из окна 11 этажа в Москве, состояли в любовных отношениях. До падения молодой человек употребил наркотики, сообщает SHOT.
В результате случившегося парень погиб. По данным СМИ, погибший — 20-летний Андрей. Он находился в состоянии наркотического опьянения.
Возлюбленная молодого человека выпала из окна вслед за ним. Ей удалось выжить, врачи госпитализировали пострадавшую в Боткинскую больницу. Девушка находится в тяжелом состоянии.
По информации прессы, парное падение из окна произошло в жилом доме на улице Клязьминская.
На днях в Москве выпал из окна 11-летний мальчик, который оказался сыном бывшего вице-президента Федерации каратэ России Данияла Буганова. Перед падением ребенок поругался с родственницей.